Aktion „Baum&Bild“ im Deutsch-Französischen Garten : Saarbrücker Park wird zum Raum für Kunst

Saarbrücken Studierende der Hochschule der Bildenden Künste verwirklichen ihre Ideen im Deutsch-Französischen Garten.

Kim ist einer von vielen Studierenden der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Saar, die den DFG noch bis einschließlich Sonntag mit künstlerischen Eingriffen bespielen. „Baum & Bild“ heißt das Projekt. Die Studierenden sollen lernen, wie sie Kunst für einen Ort und an einem ganz bestimmen Ort entwickeln. Das könne man eben nicht im Atelierraum lernen, sondern müsse hinausgehen, um sich mit den Gegebenheiten eines Ortes auseinanderzusetzen, sagt Daniel Hausig, einer der betreuenden Professoren. Das freiwillige Angebot stieß auf großes Interesse. „Im vorigen Jahr hatten wir sieben Teilnehmer, diesmal im DFG sind es über 30“, erzählt Hausigs Kollege Erik Lanz und ist von den Resultaten begeistert. „Sehen Sie da die Joggerin?“, fragt er. Die werde ferngesteuert von einer Person, die am Nordbahnhof der Kleinbahn sitzt und ihr sagt, wo sie lang gehen soll. Was die Joggerin sieht, wird per Kamera in die Bahnstation übertragen. Auch am Musikpavillon sitzen Menschen vor einem Fernsehschirm. Was sie verfolgen, sind Aufnahmen aus der Perspektive einer Ente, der ein Student eine Kamera an den Hals geheftet hat. Einen anderen Blick auf den DFG, den wollen im Grunde alle Arbeiten vermitteln, mitunter mit minimalsten Mitteln. An einen Stützpfeiler der Seilbahn etwa befestigte Marika Pyrszel zwei alte Gießkannen. Der Effekt: Sie wirken wie ein „Höhrrohr“, übertragen und verstärken die Geräusche der oben am Pfeiler rotierenden Draht-Seilrollen.