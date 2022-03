Finanzierungsrunde mit saarländischen Partnern erfolgreich abgeschlossen – Standort im Saarland gesucht : Saarbrücker Oberflächenspezialist SurFunction vor Wachstumssprung

Surfunction-Gesellschafter Ralf Zastrau (l.) und Dominik Britz. Foto: Udo Rau/Picasa/Udo Rau

Saarbrücken Sie bewegt sich in einer der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts und will Arbeitsplätze im Saarland schaffen: der Saarbrücker Oberflächenspezialist SurFunction. Nun wird ein größerer Standort gesucht, möglichst in Uni-Nähe.

Der Saarbrücker Oberflächenspezialist SurFunction steht vor dem Marktdurchbruch. „2022 wird ein wichtiges Jahr für uns und wir stehen unmittelbar davor, unsere Technologie in der industriellen Massenproduktion umzusetzen“, sagt der Materialwissenschaftler und gebürtige Saarländer Dominik Britz (36), Geschäftsführer, Mitgründer und Technologiechef der SurFunction GmbH.

Jüngst wurde eine Finanzierungsrunde mit saarländischen Finanzierungspartnern in Höhe eines „komfortablen siebenstelligen Betrages“ abgeschlossen, so Mitgesellschaftler Ralf Zastrau (56). Wer die Geldgeber sind und wie hoch das Investment ist, verrät er nicht. Nur so viel: „Namhafte Unternehmerfamilien aus dem Saarland begleiten die SurFunction und ermöglichen für die kommende Entwicklung eine exzellente Aufstellung. Gleichzeitig konnten wir die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells untermauern und die Unabhängigkeit sichern.“

Zusammen besitzen Dominik Britz und Ralf Zastrau die Mehrheit an der SurFunction. Ralf Zastrau ist in der Saar-Technologieszene kein Unbekannter, er war einst Mitgründer der Göttelborner Nanogate AG, hat sich zwischenzeitlich bei weiteren Unternehmen engagiert und unterstützt aktiv die Saar-Uni bei Start-Ups. „Bei der SurFunction sehe ich mich als operativer sowie strategischer Begleiter im Bereich High-Tech-Oberflächen und auch Mentor“, beschreibt er seine Rolle in dem aus der Saar-Universität, der TU Dresden und dem Material Engineering Center Saarland (MECS) ausgegründeten Unternehmen.

Jedoch machte die Corona-Pandemie SurFunction viele Striche durch die Rechnung: „Ende 2020 stand das Unternehmen auf der Kippe, doch wir haben uns neu aufgestellt und die SurFunction strategisch sowie operativ erfolgreich umgebaut“, so Dominik Britz. Der Neustart ist gelungen.

Der Firmenname weist auf das Tätigkeitsfeld hin: SurFunction ist ein Akronym von ,Surface‘ (Oberfläche) und ,Function’ (Funktion). Es geht dabei darum, komplexe und gleichzeitig hochfunktionale Oberflächenstrukturen, wie sie der Natur nahezu überall vorkommen, nun auch für den Menschen zu nutzen. Dies wird über eine kontaktlose Funktionalisierung nahezu beliebiger Materialien mit Lasertechnologie erreicht. Das Verfahren wurde in über 20 Jahren von den Materialwissenschaftlern und Mitgründern der SurFunction Professor Dr. Frank Mücklich (Steinbeis-Forschungszentrum „Material Engineering Center Saarland“ /MECS) sowie Professor Dr. Andrés Lasagni (TU Dresden) entwickelt. „Grundlage ist eine neuartige, patentierte Technologie, die wir xDLIP nennen. Sie ist geeignet zum Aufbringen mikroskopisch kleiner Oberflächenstrukturen mit Präzision im Nanometerbereich – basierend auf der Überlagerung elektromagnetischer Wellen, als sogenannte Interferenz“, so Britz. Damit bewegt sich SurFunction unmittelbar in einer der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, zu denen Professor Mücklich neben Materialwissenschaften auch Informatik und Lebens(Bio-)wissenschaften (engl. Life Sciences) zählt. „Aktuell treiben wir den Aufbau des Unternehmens und ebenso den eines Oberflächen-Komptenzzentrums im Saarland aktiv voran“, so Britz.

Ein Wachstumssprung des noch im Starterzentrum der Universität tätigen Unternehmens steht unmittelbar bevor: Gesucht wird daher bereits ein größerer Standort im Saarland, sinnvollerweise in Uni-Reichweite, wo das Herz der weltweit renommierten Saar-Materialforschung schlägt. Die Gespräche laufen. „Eine Entscheidung wird im ersten Halbjahr 2022 angestrebt“, so Britz. Aktuell wird SurFunction auf etwa zehn Mitarbeiter aufgebaut und soll zukünftig kräftig weiterwachsen. „Wir wollen im Saarland Arbeitsplätze schaffen und Teil des Strukturwandels sein“, sagt er. Daher werde auch der Aufbau eines Zentrums zur Oberflächenveredlung und eine Serienproduktion im Saarland vorbereitet. Auch soll zeitnah ein Standort in Dresden entstehen.

Bereits über 20 Kunden zählt das junge Unternehmen aktuell. Das Geschäftsmodell sieht so aus: SurFunction versteht sich als integrierter Technologie- und Systemanbieter, der alles aus einer Hand liefert: „Von der Machbarkeitsstudie über den Technologietransfer bis zur hochautomatisierten Veredelungstechnologie oder direkt funktionalisierte Bauteile“, so Britz. SurFunction bietet den Kunden die Bearbeitung von Bauteilen im Veredelungszentrum oder stellt die für den industriellen Einsatz erforderlichen Maschinen bereit, gefertigt wird in diesem Fall dann bei den Kunden vor Ort. Britz nennt ein Beispiel: „Ein Automobil enthält heute mehr als 2500 Steckverbindungen – und es werden stetig mehr. Mit unserer Technologie können deren Oberflächen so verbessert werden, dass die Steckverbinder deutlich leistungsfähiger sind und viel ressourcenschonender in der Fertigung beim Automobilhersteller eingesetzt werden können. Bei Stückzahlen im Millionenbereich macht allerdings eine praktische Anwendung unserer Technologie nur bei den Herstellern vor Ort Sinn.“ Die nötige Ausrüstung dafür wird im Saarland hergestellt und auch mit Partnern umgesetzt. Jüngst wurde dazu mit dem Spezialmaschinenbauer Noxon Automation (Pforzheim) eine strategische Kooperation vereinbart. Eine intensive Zusammenarbeit auf Kundenebene läuft seit längerem mit dem Weltmarktführer für Steckverbindungen.

Der Markt der xDLIP genannten Technologie (extended Direct Laser Interference Patterning) von SurFunction scheint schier unendlich und ist auch für Megathemen wie Mobilität, Kommunikation und Medizintechnik sehr relevant. Gemeinsam haben es die Saarbrücker und Dresdner geschafft, die Technologie kostengünstig, robust und reif für die großindustrielle Umsetzung zu machen: Der Einsatz reicht von der Verbesserung von Steckkräften, der Reduktion des Widerstands bei elektrischen Kontakten bis hin zu hygienischen Eigenschaften wie Keimtötung und der Bakterienadhäsion. Dies kann zukünftig die Ausbreitung von Krankheiten über Kontaktflächen erheblich einschränken. Aktuell konzentriert sich die Surfunction auf Anwendungen industrieller Oberflächen. Saar-Astronaut Matthias Maurer arbeitet derzeit bei seinem Weltraumtrip auf der Raumstation ISS mit antimikrobiellen xDLIP-Metalloberflächen der Saarbrücker Werkstoffwissenschaftler.