Projekt Osthafen : Stadt stellt auf Facebook ihre Pläne für den Osthafen vor

(red) Die Stadt Saarbrücken will mehr aus dem Osthafen machen. Dazu will sie die Freiräume entlang der Saar weiterentwickeln, die römische Geschichte sichtbar machen und das Umfeld des Silo- und Rhenania-Gebäudes städtebaulich aufwerten. Oberbürgermeister Uwe Conradt, Carmen Dams vom Grünamt sowie Markus Schneider vom Stadtplanungsamt stellen in einem Facebook-Livestream am Dienstag, 3. August, ab 17.30 Uhr die Pläne im Osthafen vor. Zuschauerinnen und Zuschauer können während des Streams kommentieren und Fragen stellen.