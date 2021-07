Staus und Umleitungen in Saarbrücken : Autofahrer müssen sich auf lange Bauarbeiten am Ludwigskreisel einstellen

Am Saarbrücker Ludwigskreisel wird für Autofahrer noch lange Geduld gefragt sein. Es sind aufwendige Bauarbeiten geplant. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die aufwendigen Umbauarbeiten am Saarbrücker Ludwigskreisel werden Anwohner und Autofahrer noch lange auf eine Geduldsprobe stellen. Nach Ansicht der Stadt wird sich das aber am Ende lohnen.

Die Anwohner auf dem Saarbrücker Rodenhof leiden unter der aktuellen Verkehrssituation gleich mehrfach. Bei Veranstaltungen in Saarlandhalle oder Ludwigspark kommt es zu Parkverkehr und während der Rush Hour neuerdings auch zu erheblichem Stau vor allem stadteinwärts in der Straße am Ludwigsberg, in der Grülingsstraße und in der Camphauser Straße (wir berichteten). Um die Verkehrssituation zu verbessern, führt die Landeshauptstadt Saarbrücken seit April umfassende Bauarbeiten im Umfeld des Ludwigskreisels durch. Am Freitag wurde die Verkehrsführung nun umgestellt für die zweite Bauphase. Dazu wurde im laufenden Verkehr für längere Zeit die Ampel abgeschaltet, die Folge waren erhebliche Staus am Freitag.

Um neue Verkehrsströme zu regeln, musste die Ampelanlage komplett umgestellt werden. Im laufenden Betrieb gehe das nicht, hieß es. Sieben Wochen lang ist jetzt noch einmal alles anders als bisher: Eine Bushaltestelle wird umgebaut, ebenso die Querungsinsel am Sittersweg. Damit in diesem Nadelöhr gearbeitet werden kann, wird die Straße Richtung Eurobahnhof voll gesperrt. Der Verkehr muss einen ziemlichen Umweg hinnehmen über die Camphauser Straße zum Rodenhof, was in den Wohngebieten für eine merkliche Mehrbelastung sorgen werde, wie Michaela Kakuk von der Pressestelle der Stadt mitteilte.

Die Stadt rechnet infolgedessen mit höherem Verkehrsaufkommen und deutlichen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken. Zumal über den Stadionweg eine Notfallstrecke für Rettungsdienste zum Quartier Eurobahnhof eingerichtet wird – für die aber im Gegenzug zwischen dem Kreisel Eurobahnhof und dem Sittersweg die Straße bergab komplett gesperrt wird. Dort, wo gerade schon vor der Einrichtung der Baustelle ganz erhebliche Verkehrsströme, insbesondere durch die Neuansiedlungen größerer Unternehmen im Quartier Eurobahnhof entstanden sind, müssen jetzt für mehrere Wochen Vollsperrungen hingenommen werden. Die Stadt empfiehlt, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen. Zumal es zum Rodenhof hin und aus ihm heraus ohnehin keine alternativen Schleichwege gibt – bis auf den Stadionweg, der jetzt aber Rettungsdiensten vorbehalten bleibt. Zwei Schrankenanlagen sollen sicherstellen, dass private Nutzer den Weg nicht nehmen. Zweimal täglich werde man diese Schranken auch kontrollieren und bei Bedarf schließen, teilte Stadt-Pressesprecher Thomas Blug auf SZ-Anfrage mit.

Bei der Stadt ist man sich bewusst, dass der Umbau für Autofahrer und Anlieger eine erhebliche Belastung darstellt. Trotzdem seien langfristig deutliche Verbesserungen zu erwarten, insbesondere durch eine neue Fahrspur zum Ludwigskreisel mit Abbiegemöglichkeit zur Camphauser Straße, teilt die Stadt mit. Die Baustelle in der Grülingsstraße wird dabei in der Zukunft noch mehrfach umgebaut. Auch die Verkehrsführungen werden dann nochmals geändert. Diese Pläne will die Stadt aber erst später vorstellen, wenn es soweit ist.