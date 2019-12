Gute Tat vor Weihnachten : Saarbrücker Lions schenken Theaterspaß

Saarbrücken Club „Am Schloss“ ermöglicht 400 Kindern den Besuch einer Aufführung des Stücks „Es klopft bei Wanja in der Nacht“

Der Lions Club Saarbrücken „Am Schloss“ trifft sich in der Vorweihnachtszeit stets zu einem sogenannten „Gastro-Event“ in St. Arnual. Mit dem dabei eingenommenen Geld ermöglicht der Club seit vier Jahren Saarbrücker Kindern einen Theaterbesuch. Dafür telefonierte Hans Behrendt-Emden vom Lions-Club wieder mit Saarbrücker Kindergärten und bot ihnen an, sie könnten Vorstellungen des Theaters Überzwerg besuchen. Mehrere Kindergärten nahmen das Angebot an und belegten an drei Tagen vier Vorstellungen. 400 Kinder kamen so in den Genuss, das Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ zu sehen.