Geburtstagsparty am Samstag Zehn Jahre Currywurst-Kult: Die Gebrüder Kalinski verraten ihr Erfolgsrezept (mit Fotos)

Als es losging, waren alle verwirrt. Warum heißt mein Freund denn jetzt Kalinski? Und meine Freundin bei Facebook Kalinska? Hä? Was hab‘ ich da verpasst? Tatsächlich hatten sich Dutzende Saarbrücker vor zehn Jahren umbenannt auf dem seinerzeit noch sehr angesagt sozialen Netzwerk. Um ihre Zuneigung auszudrücken für einen neuen Laden, für die „Wurstwirtschaft“ der „Gebrüder Kalinski“ in der Kaltenbachstraße direkt am St. Johanner Markt.