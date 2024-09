Einrichtung zum Schnäppchenpreis in Saarbrücken Ende einer Ära: Kult-Café „Chez Jérôme“ lädt zum großen Räumungsverkauf ein

„Alles muss raus!“ Unter diesem Motto veröffentlicht Jérôme Foucat, Bäcker und Betreiber des beliebten Nachtcafés „Chez Jérôme“ in der Mainzer Straße in Saarbrücken, an diesem Mittwoch einen Online-Aufruf zum Räumungsverkauf in seinem Lokal. Via Facebook-Event teilt er mit, den gesamten Inhalt seines Ladenlokals zu verkaufen – und das bereits am kommenden Wochenende.