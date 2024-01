Saarbrücker Krimi-Autorin Elke Schwab Sie schickt Kommissare in blutige Ermittlungen

Welches der Mordopfer aus ihren Krimis letztendlich zu einem Engel wird, sei dahin gestellt. Das eine oder andere mag darunter sein, denn genug gemordet wird ja in ihren Büchern. In den vergangenen 20 Jahren hat die gebürtige Saarbrückerin 26 Bücher auf den Markt gebracht, in denen es nicht zimperlich zugeht. So wird jemand an der Seilscheibe eines Förderturms des Bergwerkes Velsen zu Tode gequetscht oder verbrennt in einem Auto bis zur Unkenntlichkeit.