Aktion sicherer Weihnachtseinkauf : Mobile Wache am langen Saarbrücker Einkaufssamstag

Mobile Wache am langen Saarbrücker Einkaufssamstag

St. Johann Die Polizei sorgt für Sicherheit im Weihnachtsgetümmel. Auch mit der Mobilen Wache.

(ole) Am Samstag, 7. Dezember, ist lange Einkaufsnacht bis 24 Uhr. Deswegen baut die Kontaktpolizei ihre Mobile Wache auf. Der Infostand an der Ecke Bahnhofstraße/Fürstenstraße ist von 16 bis 22 Uhr besetzt. Wer Hilfe braucht, ist dort ebenso richtig, wie jemand, der einfach mal wieder mit einem Polizisten ins Gespräch kommen will.