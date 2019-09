Festgottesdienst in St. Elisabeth : Saarbrücker Kirche wird 65 Jahre alt

St. Johann Die Saarbrücker Kirche St. Elisabeth, in der die Kirche der Jugend eli.ja zu Hause ist, feiert ihren 65. Geburtstag. Am 19. September 1954 fand der erste Gottesdienst in der damals neuerbauten Kirche statt.

Am Donnerstag, 19. September, beginnt deshalb um 19 Uhr ein Festgottesdienst mit anschließender Begegnung. Dechant Benedikt Welter feiert den Gottesdienst, die musikalische Gestaltung übernimmt der Chor der Basilika St. Johann.