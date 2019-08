Serie Menschen im Regionalverband : Pools zieren heute nicht nur Villen

Dirk Kleinpeter an einem Pool, zu dem er kürzlich einem Bauherren in Güdingen verholfen hat. Ein Reinigungsroboter gehört zu einer solchen Anlage auf der Höhe der Zeit natürlich dazu. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Saarbrücker Kaufmann Dirk Kleinpeter: Moderne Technik macht das Schwimmbad am Haus für viele erschwinglich.

Die heißen Sommer machen Lust auf rasche Abkühlung. Am besten direkt hinterm Haus. Das beschert den Schwimmbadtechnikern und Poolbauern gut gefüllte Auftragsbücher. „Seit etwa zehn Jahren verzeichnen wir eine stetig wachsende Nachfrage“, sagt der Saarbrücker Kaufmann Dirk Kleinpeter (57) mit Blick auf seine Branche. Er arbeitet in einem Güdinger Fachbetrieb und ist im Sommer kaum vor 21 Uhr zu Hause, wie er sagt. Dabei ist der Pool im Garten nicht nur Eigentümern von Villen vorbehalten. Kleinpeter kennt auch kleinere Anwesen mit angeschlossenem Badevergnügen.

„Es gibt keine Zahlen, wie viele Pools und Schwimmbäder existieren. Aber es sind viele“, sagt Kleinpeter. In die Schwimmbad-Branche wechselte Kleinpeter erst nach einem längeren Weg durch ein abwechslungsreiches Berufsleben. Sein Spaß an der Technik kam ihm während seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker zugute. Und für Erfolge im Handel steht der Lebensabchnitt, in dem er Büromöbel verkaufte. 1996 wechselte Kleinpeter in die Schwimmbad-Branche und blieb ihr treu.