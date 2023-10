Notwendiges Übel oder Bürokratiemonster? Saarbrücker Hoteliers entsetzt über Bettensteuer-Pläne

Gefährlicher Irrweg oder notwendige Maßnahme um neue Schulden zu vermeiden? Am Vorschlag der Saarbrücker Bürgermeisterin und Finanzdezernentin Barbara Meyer (Grüne), eine Beherbergungssteuer in der Landeshauptstadt einzuführen, scheiden sich die Geister. Die Idee: Ab Sommer 2024 sollen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe 3,5 Prozent vom Übernachtungspreis an die Stadt Saarbrücken abgeben. Der Stadtrat muss noch darüber befinden.