Corona-Krise : Saarbrücken schließt die Bäder

Jetzt hat die Corona-Krise auch die Saarbrücker Hallen- und Kombibäder erreicht. Sie sind seit Sonntag zu (Symbolfoto). Foto: dpa/Sina Schuldt

Saarbrücken (red) Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind das Hallenbad in Dudweiler und die Kombibäder in Altenkessel und Fechingen ab Sonntag, 15. März, vorsorglich geschlossen. Die Schließung der Saarbrücker Bäder geschieht bis auf Weiteres in Abstimmung mit dem städtischen Krisenstab.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red