Kostenpflichtiger Inhalt: Rap-Rock-Konzert : „Heimspiel“ für das Rap-Rock-Duo Tiavo

Tiavo beim ihrem Auftritt im Kleinen Club der Garage Saarbrücken. Foto: Dilnas B.

Saarbrücken Die Saarbrücker Gruppe Tiavo kehrte am 17. Dezember von ihrer „Headline Tour“ zurück und spielte zum krönenden Abschluss innerhalb von vier Tagen drei Konzerte in ihrer Heimat.

Nach Genetikk und DCVDNS hat es eine weitere Saarbrücker Gruppe geschafft, saarlandübergreifend mit ihrer Musik bekannt zu werden. Die Rede ist von dem Duo Tiavo. Während der Sänger Lucy, als gebürtiger Saarländer hier groß wurde, zog Musiker und Produzent Deon erst für sein Studium in die Landeshauptstadt. Im Jahr 2014 lernten sie sich kennen und gerade einmal zwei Jahre später veröffentlichten sie ihr erstes gemeinsames Werk. Im selben Jahr folgte dann ein Gastauftritt bei der Fernseh-Show Circus Halligalli. US-Rap-Legende Machine Gun Kelly oder Mike Shinoda, der Sänger von „LinkinPark“, haben sie als Vorband für ihre Konzerte in Deutschland gebucht.

Auch die Saarbrücker Band Genetikk fand Gefallen an dem charakteristischen Klang von Tiavo. Als die Gruppe sich dann im Jahr 2017 von ihrem Label „Selfmade Records“ trennte, gründete sie kurzerhand ihr eigenes namens „Outta this world“ (Nicht von dieser Welt). Als erste Amtshandlung nahm Genetikk dann Tiavo unter Vertrag und produzierte gemeinsam mit ihnen den gleichnamigen Song.

Die wohl meistgestellte Frage, welchem Genre Tiavo ihre Musik zuordnen würde, beantworten sie nun ein für alle Mal mit dem Namen ihres nächsten Albums. „Raock“ soll es heißen und erscheint am 31. Januar. Da die beiden Musiker privat sehr unterschiedliche Musik hören, bedienen sie sich beim Entstehungsprozess neuer Lieder an jeglichen Richtungen. Sie heben sich so gewissermaßen von der Masse ab, da sie ihre Musikrichtung nicht festlegen, sondern einfach ihre eigenes Genre kreieren. Manchmal eben mehr Rap und manchmal mehr Rock, daraus wurde die Symbiose „Raock“.

Tiavo geht es vordergründig nicht darum, mit ihrer Musik so viele Menschen wie möglich anzusprechen. Sie legen ihren Fokus vor allem auf Live-Auftritte und die Inszenierung ihrer Shows. „Im Endeffekt machst du es doch dafür – auf Tour zu gehen ist praktisch die Ernte. Du fährst von Stadt zu Stadt und siehst echte Menschen, die du mit deiner Musik berührst.“, so Lucy in einem Gespräch mit der SZ. „Die Studioalben sollen dennoch künstlerisch wertvoll sein und unsere Geschichte erzählen.“, erklärt Deon.

Man merkt schnell, dass es nicht ihr Ziel ist „Mainstream-Musik“ zu produzieren, die ständig in den oberen Rängen der Charts zu finden ist. „Wir definieren Größe auch nicht in Chartplatzierungen, sondern in Veranstaltungsorten bzw. nach deren Kapazität. Wenn man sieht, wie viele Menschen es zu einem Konzert des Künstlers zieht, dann erkennt man erst seine wahre Größe.“, so Lucy.

Demnach träumen sie davon, einmal im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ein Konzert zu geben. „Das hier ist unser zuhause, wir wollen hier nicht weg.“, sagt Deon. Denn auch für den gebürtigen Trierer ist Saarbrücken mittlerweile zur Heimat geworden. Daher legte das Duo den krönenden Abschluss ihrer „Headline-Tour“ nach elf Stopps in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch nach Saarbrücken.Tiavo gab dort zunächst am 17. Dezember ein „Unplugged“-Konzert in der CameraZwo. Da die Nachfrage für das reguläre „Homecoming“ Konzert am 20. Dezember bereits sehr groß war, spielten sie am darauffolgenden Tag noch eine Zusatzshow im kleinen Club in Saarbrücken. Zwei der Konzerte waren restlos ausverkauft.

In ihren Texten nehmen sie gerne Bezug zu ihrer Herkunft. Sowohl die tschechischen und griechischen Wurzeln von Sänger Lucy, als auch die italienische Seite von Produzent Deon dringen dabei immer wieder durch. Inhaltlich drehen sich ihr Lieder häufig um persönliche und gesellschaftliche Themen. So spricht beispielsweise das Lied „Tapir“ den Einfluss von Geld auf Menschen an.

Bei vielen ihrer Stücke verpacken Tiavo die eigentliche Nachricht in einen „Lucy-Mantel“ (abgeleitet von Lucifer), wie sie es selbst bezeichnen. „Lucy“, der von der Erde verstoßene Engel, der dann als das Böse auf die Erde zurückkehrte, um sich zu rächen steht in diesem Fall nicht direkt für die Figur des Teufels. Er dient eher repräsentativ für etwas, das Schlechtes hervorrufen kann. Die eigentliche Nachricht ihrer Songs ist oft in Metaphern verborgen und zumeist nicht beim ersten Hören verständlich. Oft werden sie sogar mit „Teufelsanbetern“ in Verbindung gebracht – ironischerweise sind aber beide sehr gläubig. „Wir beten vor jedem Auftritt.“, sagt Lucy. Sie glauben jedoch nicht an die klassische Gottesgestalt, so wie sie in den meisten Religionen vorgegeben ist, sondern an einen „dio personale“ (persönlicher Gott), also an einen Gott, wie man ihn selbst haben möchte.