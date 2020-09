Wintersaison : Saarbrücker Freibäder bleiben noch geöffnet, aber ohne Onlinekauf

Saarbrücken In Saarbrücken hat die Hallenbadsaison begonnen. Möglichkeiten, im Freien zu schwimmen, gibt es noch bis zum 18. September.

Der Entschluss, die Freibadsaison zu beenden, fiel am Donnerstagabend in einer Aufsichtsratssitzung, wie Gabriele Scharenberg-Fischer, Geschäftsführerin Saarbrücker Bäder Gesellschaft, erklärt. „Alle Tickets, die schon für die kommende Woche gebucht waren (das war bisher 7 Tage im voraus möglich gewesen), wurden bisher erstattet oder weiterhin als Eintrittskarte genutzt. Die Erstattung kann per Anruf in unserer Verwaltung erfolgen oder an der Kasse der Bäder eingelöst werden.“ Es handele sich um etwa 17 Tickets. Eigentlich sollte es ab Freitag, 4. September, lediglich noch Tickets für das Wochenende 5. und 6. September zu kaufen geben. Auf Grund eines technischen Defektes gab es jedoch am 5. September noch Tickets für die komplette folgende Woche zu kaufen.