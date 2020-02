Saarbrücken : Frauenchor Bel Canto zehn Jahre alt

Fechingen Der Frauenchor Bel Canto Fechingen freut sich auf das Jubiläumskonzert anlässlich seines 10-jährigen Bestehens am 17. Mai um 18 Uhr in der Festhalle am Schwimmbad Fechingen. Dargeboten werden Lieblingslieder aus den letzten Jahren und neu einstudierte Literatur.



