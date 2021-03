Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker Stadtratsbeschluss : Der Floh- und Trödelmarkt zieht um in den Bürgerpark

So sah er in der Franz-Josef-Röder-Straße aus: der Saarbrücker Floh- und Trödelmarkt. Foto: Iris Maurer

Saarbrücken Der Saarbrücker Floh- und Trödelmarkt wir künftig im Bürgerpark nahe der Congresshalle sein – und nicht mehr in der Franz-Josef-Röder-Straße. Das beschloss der Stadtrat am Dienstag, 2. März, mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP in der Congresshalle.