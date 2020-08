Ja wo laufen sie denn? - In Saarbrücken : Saarbrücker Firmenlauf findet statt

So sah es im vorigen Jahr vor dem Start des Saarbrücker Firmenlaufs aus. In diesem Jahr wird es keine Menschenansammlung geben, aber der Lauf wird dennoch - mit einem besonderen Konzept - ausgerichtet. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Trotz Corona können sich Läufer auch dieses Jahr wieder miteinander messen — live oder virtuell.

Laut aktueller Veordnung der Landesregierung sind – nach derzeitigem Stand der Dinge – ab Ende August Großveranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern zugelassen. So kann der dm-Firmenlauf Saarbrücken unter Corona-Auflagen stattfinden. Das Firmenlauf-Team hat in den vergangenen Wochen die Köpfe zusammengesteckt, um für 2020 ein neues Veranstaltungsformat auf die Beine zu stellen – unter Berücksichtigung der Abstands- und Kontaktregeln. Teilnehmen kann man entweder beim Lauf vor Ort oder auf der eigenen, persönlichen Lieblingsstrecke im Rahmen des virtuellen Firmenlaufs.

Um die Maßnahmen zu Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, werden die Läufer beim Live-Ereignis auf drei Tage verteilt starten. Das begrenzte Läuferfeld wird noch weiter entzerrt, indem die Teilnehmer am Donnerstag, 8. Oktober und Freitag, 9. Oktober von 17 bis 18.30 Uhr auf die Strecke gehen. Alle zehn Sekunden fällt für jeweils zwei Läufer das Startsignal am Saar-Ufer unterhalb der Congresshalle. Darüber hinaus gilt im Start- und Zielbereich Maskenpflicht, während des Laufes jedoch nicht. Diese und weitere Maßnahmen sollen zu eine würdige Lauf-Veranstaltung beitragen. „Nach all den ausgefallenen Veranstaltungen freuen wir uns sehr, dass der dm Firmenlauf Saarbrücken im angepassten Rahmen ausgetragen werden kann. Als eines der wenigen Live-Laufevents in diesem Jahr, wird der Firmenlauf für viele sicher ein ganz besonderes Highlight sein“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH und fügt hinzu: „Absagen war keine Option für uns, wir wissen, dass Laufen mit Abstand funktioniert.“