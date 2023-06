30 Millionen Euro frisches Geld Technik-Revolution aus Saarbrücken für sauberes Wasser in aller Welt – wie erfolgreich wird diese Firma noch?

Saarbrücken · Selbst radioaktiv verseuchtes Wasser verwandeln die Filteranlagen von Cerafiltec in sauberes Trinkwasser – und retten damit Leben. Die Firma hat jetzt einen neuen Standort in Saarbrücken bezogen. Was macht den Erfolg aus?

14.06.2023, 08:00 Uhr

Cerafiltec-Vorstand Julius Glöckner bei einem Projekt im Kongo. Foto: Cerafiltec

Der Anspruch der Saarbrücker Firma, in der überwiegend Englisch gesprochen wird, ist gigantisch: „Sauberes Wasser. Überall.“ Das ist die Mission von Cerafiltec, ein auf Hochleistungswasserfilter spezialisiertes Unternehmen, von dem viele wohl noch nie gehört haben – von dem man aber noch sehr viel hören dürfte in den kommenden Jahren.