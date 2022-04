Rettungswesen : 1,36 Millionen Euro für neue Drehleitern

1,36 Millionen Euro hat die Stadt Saarbrücken für zwei Drehleiterfahrzeuge ausgegeben. Hier einer der beiden Wagen vor der Feuerwache im Hessenweg. Neu an den Leiterwagen ist die Möglichkeit, die Leiter über ein Gelenk abzuknicken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wenn’s beim Retten hoch hinausgehen muss, ist die Drehleiter unverzichtbar. Die Saarbrücker Feuerwehr hat jetzt zwei neue Versionen dieser Lebensretter im Fuhrpark.

Von Frank Bredel

„So ein Leiterwagen fasziniert Kinder wie kaum ein anderes Fahrzeug im Straßenverkehr“, sagt Ingo Wagenknecht, der stellvertretende Leiter des Saarbrücker Amtes für Brand- und Zivilschutz. Die Stadt hat für zwei neue Drehleiterfahrzeuge 1,36 Millionen Euro ausgegeben, wobei die Faszination auf Kinder natürlich nur ein Nebeneffekt ist.

Entscheidend ist, dass die Drehleitern als Rettungsgerät unverzichtbar sind, sagt Wagenknecht und verweist auf die Statistik, nach der diese Spezialfahrzeuge täglich gebraucht werden. „Immer, wenn uns ein Brand an oder in einem Gebäude gemeldet wird, rücken diese Fahrzeuge aus. Wir haben drei im Einsatzdienst, eine Drehleiter steht in der Hauptwache im Hessenweg, eine in der Feuerwache 2 in der Weißenburger Straße in Burbach und die dritte in Dudweiler. Die baugleichen drei Drehleitern, die wir momentan nutzen, sind in die Jahre gekommen. Wir haben daher zwei neue gekauft und von den alten Fahrzeugen zwei generalüberholen lassen. Eine kommt nach Dudweiler und eine behalten wir in Reserve, damit wir im Falle von Defekten oder Inspektionen immer ein Ersatzfahrzeug im eigenen Fuhrpark haben.“

Die neue Burbacher Leiter ist schon mehrere Monate da, die für die Innenstadt gerade angekommen. „Wir müssen jetzt erst rund 90 Feuerwehrfrauen und -männer an dem neuen Gerät ausbilden, dann werden wir die Fahrzeuge tauschen“, sagt Wagenknecht und erhofft sich von der Millioneninvestition deutliche Fortschritte. Beide Leitern haben als Besonderheit ein Gelenk. Sie können nicht nur auf 32 Meter ausgefahren, sondern an der Spitze abknicken. „Damit können wir mit dem Drehleiterkorb näher an Dachfenster oder Gauben heran. Natürlich konnten wir mit der alten Technik auch alle Menschen aus Dachfenstern retten, jetzt geht es aber schneller und sicherer.“

Gerade in der Innenstadt, wo Oberleitungen der Saarbahn, Beleuchtungsleitungen von Straßenlaternen und parkende Fahrzeuge den Leitern oft im Weg seien, seien die beiden neuen Leitern besser einsetzbar. An die Wirtschaftlichkeit habe man ebenfalls gedacht, indem man auf Standard-Fahrgestelle gesetzt habe. Bei Reparaturen seien Ersatzteile schneller verfügbar und günstiger als bei Leiterwagen in Spezialanfertigung, wie man sie vorher genutzt habe. „Die Drehleiter ist ein Rettungsgerät. Sie entscheidet sogar darüber, wie hoch in Saarbrücken gebaut werden darf. Ein bewohntes Geschoss darf höchstens 22 Meter hoch sein. Höhere Gebäude sind Hochhäuser und unterliegen anderen Auflagen. Sie müssen dann zum Beispiel zwei Treppenhäuser haben oder eine Überdruckbelüftung. Das normale Wohnhaus darf die Höhe der Drehleiter nicht überschreiten. Die Leiter kann auf 32 Meter ausgefahren werden, da schräg angeleitert wird, ergibt sich eine maximale Rettungshöhe von 23 Metern. Jedes Haus richtet sich danach, das wissen die wenigsten.“

Das Gelenk in der Leiter sei nicht der einzige Vorteil der neuen Fahrzeuge. Der Leiterkorb könne höhere Gewichte aushalten, an einer Befestigung könne eine Krankentrage montiert werden, die bis 200 Kilo belastbar sei. Damit könnten auch schwergewichtige Patienten nach Notfalleinsätzen durch Fenster zur Straße transportiert werden, was regelmäßige Praxis sei. Bisher war bei einem Patientengewicht von 150 Kilo Schluss. „Leider war das manchmal knapp“, sagt der Vizechef der Berufsfeuerwehr. Das neue Fahrzeug beleuchte das gesamte Arbeitsumfeld mit LED-Technik und habe Zusatzstrahler, die sofort in den Himmel leuchten, wenn die Leiter zum Einsatz kommt. „Damit kann der Bediener Hindernisse, darunter vor allem Leitungen, sofort erkennen.“