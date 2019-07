Bahn und Bus : Wer will im Saarbrücker Fahrgastbeirat mitreden?

Wer will im Saarbrücker Fahrgastbeirat mitreden?

Saarbrücken Wer in Sachen Bus und Bahn bei der Saarbahn GmbH mitreden möchte, hat noch bis zum 22. Juli die Chance, sich für den Fahrgastbeirat zu bewerben. Ob Schülerin oder Schüler, berufstätig oder im Ruhestand – um die Interessen aller Fahrgastgruppen einfangen zu können, sind Interessierte jedes Alters willkommen.

Der neue Fahrtgastbeirat soll im September seine Arbeit aufnehmen. Einen Bewerbungsbogen für die Aufnahme in den Rat gibt’s im Saarbahn Service Center in der Nassauer Str. 2-4 in Saarbrücken und im Internet.