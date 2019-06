Stadtplanung : Der Dudoplatz bekommt neue Bushaltestellen

Dudweiler Die Stadtverwaltung lässt die Bushaltestellen am Dudoplatz ab Montag, 24. Juni, so umbauen, dass sie künftig barrierefrei sind. Das kündigt die Stadt-Pressestelle an.

An den Haltestellen werden 18 Zentimeter hohe Bordsteine installiert, sie sollen Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Einstieg in die Busse erleichtern. Außerdem werden sogenannte Leitelemente in den Bordstein eingefügt. Sie sollen sehbehinderten Menschen helfen, die Bustüren zu finden.

Auch an allen Fußgängerüberwegen, an denen Ampeln den Verkehr regeln, werden die Bordsteine verändert. Die Ampeln werden mit Geräten ausgestattet, die akustische Signale senden, um blinden und sehbehinderten Menschen das Überqueren der Straße zu erleichtern. In der Einmündung der Trierer Straße in den Dudoplatz lässt die Stadt eine Verkehrsinsel bauen, damit es für Fußgängerinnen und Fußgänger einfacher wird, die Straße zu überqueren. Auch die Fahrspuren und Warteplätze der Busse werden repariert.

Die Bauarbeiten werden in mehrere Phasen aufgeteilt. Zeitweise werden die Fahrspuren und die Wartebereiche des Busknotenpunktes gesperrt. Fahrzeuge werden dann an den Baufeldern vorbeigeleitet oder umgeleitet. Die Fußgänger werden über gesicherte Wege am Baufeld vorbeigeleitet. Die Zufahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge ist jederzeit möglich.

Im Anschluss an die Kirmes werden die Bushaltestellen in der Theodor-Storm-Straße und in der Sulzbachtalstraße repariert.