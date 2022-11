„Wir wollten schon ganz abbrechen“ : Saarbrücker Christkindlmarkt startet heute – doch vorerst ohne Riesenrad

Update Saarbrücken Das Riesenrad Jupiter sollte als neue Attraktion Besucher auf den Christkindlmarkt nach Saarbrücken locken. Doch der Start verzögert sich – mit Folgen für den Betreiber. Was die Stadt dazu sagt.

Der Christkindlmarkt in Saarbrücken startet heute. Doch noch ohne die Hauptattraktion: das Riesenrad. Deshalb klang Schausteller Rudolf Barth am Telefon am Samstag auch leicht frustriert. Einen ähnlichen Fall habe er noch nirgends erlebt, sagte er im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Der Schausteller darf sein Riesenrad auf dem Saarbrücker Christkindlmarkt nicht aufstellen, zumindest noch nicht.