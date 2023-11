Gute Neuigkeiten für Riesenrad-Fans Saarbrücker Christkindlmarkt wieder mit Riesenrad – Eröffnungstermin steht fest

Offiziell eröffnet wird der Saarbrücker Christkindlmarkt in diesem Jahr am Montag, 20. November, um 18 Uhr. Vor einem Jahr war es der 21. November gewesen. Schon jetzt ist in der Bahnhofstraße und am St. Johanner Markt erste Weihnachtsstimmung spürbar. Viele Buden sind schon aufgebaut, auch die nette Weihnachtspyramide vor C&A oder die kleine Eisbahn vor Primark. Festliche Beleuchtung ist ebenfalls teilweise schon in Betrieb, am Mittwochmittag wurden in der Bahnhofstraße von zwei Männern auf einer Hebebühne weitere Teile installiert.