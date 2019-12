Zwischenbilanz : Christkindlmarkt ist Besuchermagnet

Saarbrücken Knapp 900.000 Menschen besuchten den Saarbrücker Christkindlmarkt 2018. Dieses Jahr wird die Zahl wohl deutlich übertroffen. Schlittschuhbahn und Chorbaum kommen gut an.

„Wir rechnen damit, dass die Besucherzahl in diesem Jahr deutlich höher ausfällt, als im vergangenen Jahr“. Das sagt Walter Poggenpohl vom Verkehrsverein, dem Ausrichter des Saarbrücker Christkindlmarktes, eine Woche vor dem Ende. Im letzten Jahr zählte der Verkehrsverein rund 900.000 Besucher auf dem Saarbrücker Weihnachtsmarkt.

Poggenpohl ist optimistisch, weil für die traditionell besucherstarke letzte Woche kein schlechtes Wetter angesagt ist. Bisher hätte das Wetter mitgespielt. Nur drei richtige Regentage zählte Poggenpohl in diesem Jahr. 2018 waren es noch 18 Weihnachtsmarkttage gewesen, die ins Wasser fielen.

Die Besucherzahlen stimmen, doch wie ist der Weihnachtsmarkt bisher angekommen? „Wir haben positives Feedback von den Besuchern und den Standbetreibern bekommen“, sagt Poggenpohl. Wie viel Umsätze die einzelnen Stände machen, erfährt der Verkehrsverein in der Regel nicht, denn für den Glühweinverkauf zum Beispiel sorgen selbsständige Unternehmen. Aus Gesprächen weiß Walter Poggenpohl aber, dass es auch für sie bisher ganz gut lief. Außerdem könne jeder sehen, dass es an den Glühweinständen „brechend voll“ sei.

Margarete Riss verkauft regelmäßig in der Zeit von elf bis 17 Uhr Geschenkartikel am Stand „Made in Saarbrigge“. Sie hat den Eindruck, dass die Besucher in diesem Jahr viel kaufen. „In der ersten Weihnachtsmarktwoche haben wir fast drei Mal so viel eingenommen, wie in der ersten Woche im vergangenen Jahr“, sagt Riss. Die meisten Kunden kommen allerdings nach ihrer Schicht. Erst nach 17 Uhr sei an ihrem Stand richtig viel los.

Der Saarbrücker Christkindlmarkt präsentierte dieses Jahr mit der Schlittschuhbahn und dem Chorbaum zwei Neuerungen. Auch die haben sich laut Walter Poggenpohl bewährt. Der Chorbaum sei für die Chöre der Region eine tolle Gelegenheit gewesen sich einem breiten Publikum zu präsentieren. „Wir konnten gar nicht alle Chöre unterbringen, die auftreten wollten“, sagt Poggenpohl. Aus diesem Grund plant der Verkehrsverein, den nicht gehörten Chören auch im nächsten Jahr eine Bühne zu geben.

Die Schlittschuhbahn wird in den nächsten Jahren definitiv wieder aufgebaut werden, denn der Verkehrsverein hat sie fest gekauft. Ralf Stenglein hat beim Aufbau geholfen und kassiert gelegentlich an der Bahn. „Das Eisstockschießen wird sehr gut angenommen“, sagt er. Rund 35 Gruppen wären in den ersten 22 Tagen da gewesen. Für das Eislaufen hat sich der Verkehrsverein allerdings etwas verschätzt. Zuerst sollten die Kinder Schlittschuhe selbst mitbringen. Weil so wenige das machten, rüstete der Verkehrsverein nach. Seitdem die Besucher die Schlittschuhe leihen können, wird die Eisbahn besser angenommen. „Aus diesem Fehler haben wir gelernt“, sagt Poggenpohl.