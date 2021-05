Saarbrücker Christen feiern Sakrament der Eucharistie : Schiffsprozession auf der Saar an Fronleichnam

Der coronagerechten Schiffsprozession auf der Saar am Fronleichnamstag 2020 folgt am kommenden Donnerstag eine weitere Fronleichnamszeremonie auf dem Fluss. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken An Fronleichnam tragen katholische Christen ein zentrales Element ihres Glaubens, die Gegenwart Christi bei der Kommunion, nach draußen. Und das, wie schon 2020, mit einer Schiffsprozession.

(red) Die Pfarreiengemeinschaften St. Johann, St. Jakob sowie die Jugendkirche eli.ja laden zu einer weiteren Fronleichnams-Schiffsprozession an die Saar. Den 10-Uhr-Gottesdiensten in der Basilika, in Christkönig, eli.ja und St. Jakob folgt ab 11.30 Uhr die Schiffsprozession von der Luisenbrücke zum Römerkastell. An den Brücken wird um Gottes Segen gebetet. Die Gläubigen am Ufer sollten Abstand halten, eine Maske tragen und während der Prozession stehen bleiben.