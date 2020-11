Saarbrücken : CDU will die Bürgerdienste deutlich verbessern

Saarbrücken CDU, Grüne und FDP wollen, dass die Saarbrücker Stadtverwaltung noch bürgerfreundlicher wird. Sie fordern, den Einsatz von Selbstbedienungsterminals zu prüfen.

Die CDU-Stadtratsfraktion will, dass die Saarbrücker Bürgerdienste noch bürgerfreundlicher werden. Sie fordert deswegen, moderne Informationstechnik einzusetzen. Gerade in der Pandemie würden viele Dienstleistungsangebote kaum in Anspruch genommen, da in fast allen Fällen Termine per Internet oder Telefon vereinbart werden müssen.