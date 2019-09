An der Konzertmuschel : Saarbrücker Chorfestival im Deutsch-Französischen Garten

An der Konzertmuschel

Saarbrücken Die Saarländer sind ein musikalisches Völkchen und ganz besonders sangesfreudig: Alleine rund 1500 Sängerinnen und Sänger hat der Kreis-Chorverband Saarbrücken (KCV) unter seinen Fittichen.

In diesem Jahr hat nun der Kreis-Chorverband, so erzählt der KCV-Vorsitzende Georg Riehm, alle Mitglieds-Chöre und -Vereine angeschrieben und gefragt, ob sie Lust und Laune hätten, an einem großen Chortreffen mitzuwirken.