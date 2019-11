Saarbrücken Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das ist die unterschwellige Botschaft führender Saarbrücker CDU-Politiker an die Stadtrats-SPD. Die Sozialdemokraten hatten kritisiert, dass die neue Stadtratskoalition aus CDU, Grünen und FDP der Grünen-Fraktionsvorsitzenden und ehemaligen Oberbürgermeister-Kandidatin Barbara Meyer-Gluche eine Stelle maßgeschneidert haben.

Die Grüne, die in Strobels Finanzministerium arbeitet, stehe „für ein neues Denken“. Sie werde „mit viel Esprit an ihre Aufgabe herangehen“. Außerdem verfügte sie über „ausgezeichnete Verwaltungserfahrung“ und bringe „als Volkswirtin Finanzexpertise mit, die sie seit einigen Jahren in ihrer beruflichen Tätigkeit tagtäglich unter Beweis stellt“. Zehner: „Die Kompetenz von Frau Meyer-Gluche auch nur im Ansatz in Frage zu stellen, ist eine Unverschämtheit.“