Bus-Verbindungen gestört : Saarbrücker Busse auf Umwegen wegen CSD-Parade

Saarbrücken Wegen der Veranstaltung „Christopher Street Day (CSD) SaarLorLux“ wird die Mainzer Straße in der Saarbrücker Innenstadt von Samstag, 8. Juni, 5 Uhr, bis Montag 10. Juni, 6 Uhr, zwischen der Bleichstraße und der Rosenstraße gesperrt.

Am Sonntag, 9. Juni, zieht die große Christopher-Street-Day-Parade ab 15 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr durch die Saarbrücker Innenstadt. Die CSD-Parade beginnt an der Congresshalle. Die Route führt über die Bahnhofstraße, Dudweiler Straße und Stadtgraben am Staatstheater vorbei bis in die Bleichstraße. Die Linien 101 bis 108 sowie 121 bis 123 und 125, 126, 128 sowie 129 umfahren großräumig den Innenstadtbereich zwischen der Bismarckbrücke und der Trierer Straße sowie zwischen dem Haus der Zukunft und der Roonstraße. Während der Parade halten alle Linien (bis auf Linie 126) am Hauptbahnhof. Das kündigt die Saarbahn GmbH an.