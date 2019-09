Ernährung : Brennpunkt-Kita überwältigt von Hilfsbereitschaft

Saarbrücken In der Kita Heilig Kreuz auf der Saarbrücker Folsterhöhe gibt es wieder kostenloses Obst für die 133 Kinder. Denn es haben sich gleich mehrere Obst-Sponsoren gefunden, nachdem die Brennpunkt-Kita aus dem Schulobst-Programm des Landes per Losverfahren rausgeflogen war (wir berichteten).

„Wir sind überwältigt, das ist eine tolle Erfahrung“, freut sich Thalhofer und dankt allen Geldgebern. Und weil Heilig Kreuz nun wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren gut versorgt sein wird, hat sie weitere Sponsoren an die Montessori-Kita St. Mauritius in der Saarbrücker Moltkestraße – ebenfalls ein sozialer Brennpunkt - vermittelt. Denn dort und anderswo ist die Hilfe ebenfalls willkommen, schließlich werden weitere 198 Einrichtungen in diesem Jahr nicht mit Obst aus dem Schulobst-Programm versorgt, weil die Mittel nicht ausreichen.