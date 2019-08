Kostenpflichtiger Inhalt: Saarbrücker Tradionsbrauerei : Bruch feiert mit einem neuen Bier

Lukas Bruch wird in den kommenden Monaten die 1702 gegründete Saarbrücker Brauerei von seinem Vater Thomas übernehmen und sie dann in neunter Generation führen. Foto: Niklas Folz

Saarbrücken An diesem Sonntag steigt in Saarbrücken das 40. Brauereifest. Die Brauerei will bis Herbst aus der Insolvenz raus.

Martin Rolshausen

Thomas Bruch klingt erleichtert und doch auch wehmütig. Er erlebe gerade eine gute „Phase der Gemeinsamkeit“, sagt der Chef der Brauerei Bruch. Eine Gemeinsamkeit, die aber bald „damit endet, dass Lukas übernimmt“. Seit einigen Jahren arbeiten Vater und Sohn zusammen in der Brauerei. Bereits 2015 haben beide die Übergabe von der achten auf die neunte Familiengeneration angekündigt. Spätestens als die Brauerei wegen Steuernachforderungen Mitte vergangenen Jahres in die Planinsolvenz ging, war es aber hilfreich, dass der erfahrene Chef, der gerade die 70 überschritten hat, noch an Bord war.

„Wir sind in der Endphase der Insolvenz und gehen davon aus, dass wir im Herbst durch sind“, sagt Thomas Bruch. Danach soll die Brauerei „technisch erneuert“ werden. Die Gespräche mit der Bank seien auf gutem Weg. Lukas Bruch, Mitte 30, beschreibt die Rangfolge der „Baustellen“, wie er sagt, so: „Beendigung der Insolvenz, dann die Generationenfolge, dann die Modernisierung.“

Im Zusammenspiel von Vater und Sohn ist Lukas Bruch zurzeit vor allem für die Entwicklung neuer Produkte verantwortlich. Man werde weiter auf die „Klassiker“ Pils, Zwickel und Landbier setzen, dazu Saisonbiere brauen, etwa das Wadgasser Klosterbräu, den Mai- und den Festbock. Man wolle die Kunden aber auch mit neuen Bieren überraschen. So wie man das zum Beispiel vor einigen Jahren mit dem Nauwieser Drittel getan hat, einem Red Ale in der Drittel-Liter-Stubbiflasche. Dem Nauwieser wird bald das St. Johanner Drittel folgen. So wird voraussichtlich das Bier heißen, dass zurzeit im Lagertank auf die Abfüllung wartet.

Beim Brauereifest an diesem Sonntag, 11. August, gibt es das Golden Ale bereits vom Fass. Der obergärige US-Bierstil ist mit Gersten- und Weizenmalz und unter anderem mit Comet, einer klassischen US-Hopfensorte gebraut. Lukas Bruch kann sich vorstellen, dass die Brauerei in den kommenden Jahren weiteren Saarbrücker Stadtteilen Biere widmet. Ein Dark Ale, also ein dunkles Bier, könne er sich zum Beispiel gut als Daarler Drittel vorstellen. „Die Lust am Experimentieren“ sei jedenfalls da.

Weil in den Supermarktregalen zu wenig Platz für diese Biervielfalt sei, will die Brauerei ihren Hofverkauf verstärken. Aber jetzt werde erstmal ein besonderes Brauereifest gefeiert, das 40. nämlich. Und Generationswechsel hin oder her: „Beim Brauereifest machen wir alles wie immer“, sagt Lukas Bruch.