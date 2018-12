später lesen Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte Hilfe in Notsituationen zwischen den Feiertagen Teilen

Die evangelische Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, Familienplanung und Sexualpädagogik bietet zwischen den Feiertagen einen Notdienst an. Sie ist am Donnerstag, 27. Dezember, und am Freitag, 28. Dezember, von 11 bis 14 Uhr geöffnet. red