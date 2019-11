Saarbrücken : Saarbrücker Benefiz-Event für Afrikahilfsverein

Saarbrücken Eine Benefiz-Veranstaltung für den Afrikahilfsverein International Collaboration Society (ICS) steigt am Samstag, 30. November, von 12 bis 20 Uhr im Laden „Tante Guerilla“ in der Eisenbahnstraße 27. Geboten werden Musik, veganes Essen und die Möglichkeit, sich tätowieren zu lassen.

Der Verein ICS bietet Menschen in Ostafrika Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei liegt das Augenmerk des Vereins vor allem auf der Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Uganda, Kenia und Ruanda. Beispielsweise bauten die Saarländer im Dezember 2018 zusammen mit der Skateboarding Society of Kenya verschiedene Skateboard-Rampen und organisierten die ersten Miniramp-Workshops mit anschließenden „Ostafrika Miniramp Championships”. Beim Benefiz-Event gibt’s eine Tombola, Skate-Videos aus Ostafrika sowie einen Mix aus Punk, Hardcore, HipHop und mehr. Für das leibliche Wohl stehen Wasser vom BlueFuture Project, Kaffee und Kuchen sowie veganes Essen bereit. Der Erlös der Veranstaltung fließt in die Projekte von ICS.