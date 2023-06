Partystimmung vom 14. bis 16. Juli Top-Acts kommen nach Saarbrücken – das ist das Programm fürs Altstadtfest

Zu den Top-Acts auf der Bühne vor dem Staatstheater gehört am Freitagabend Namika. Der R&B-Sängerin gelang 2015 mit dem Nummer-Eins-Hit „Lieblingsmensch“ ihr Durchbruch. 2018 landete sie dann mit der Single „Je ne parle pas français“ einen weiteren Erfolg. Beim Altstadtfest steht dagegen die deutsch-französische Freundschaft im Mittelpunkt. Denn dieses Mal solle auch das Jubiläum 60 Jahre Elyseé-Vertrag gefeiert werden. Mit der Band „Matmatah“ aus Brest trete so nach Namika ein renommierter Vertreter der Pop-Rock-Szene am Eröffnungstag auf, der in unserem Nachbarland als „Superstar“ gefeiert werde, so Küntzer.