Am Feierabend auf den Drahtesel

Treffpunkt ist um 17 Uhr am St. Johanner Markt.

Am Samstag, 29. September, folgt eine leichte Tour nach Saarlouis. Nach dem mäßigen Anstieg bei Herchenbach – es darf geschoben werden – belohnt die traumhafte Aussicht vor Schwarzenholz für die Mühen. Nach einer Pause mit Einkehr geht es per Rad – alternativ: per Zug – zurück. Treffpunkt ist um 10 Uhr am St. Johanner Markt.

Eine mittelschwere Radtour am Samstag, 30. September, führt auf dem Wendelinusradweg bis Oberthal durchs schöne St. Wendeler Land. Danach folgt ein Anstieg bis Nohmühle. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Saarbrücker Hauptbahnhof.