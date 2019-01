Binnen weniger Tage melden Fander ein zweites Todesopfer im Zusammenhang mit Rauschgiftkonsum. Nach Angaben eines Sprechers beim Landespolizeipräsidium (LPP) handelt es sich um einen 32-Jährigen. Der Mann war demnach am vergangenen Donnerstag, 10. Januar, in der Wohnung einer Bekannten gestorben. Rechtsmediziner untersuchten die Leiche des Saarbrückers an der Uni-Klinik in Homburg und bestätigten den Verdacht, dass er an Drogen ums Leben gekommen war.