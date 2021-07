Verursacher flüchtet in Saarbrücken : Zwei Verletzte bei Unfall mit fünf Autos auf der Stadtautobahn

Saarbrücken Ein rücksichtsloser Autofahrer ist nach Polizeiangaben schuld, dass mehrere Fahrzeuge am Freitagnachmittag in Saarbrücken aufeinander fuhren.

Auf der Autobahn 620 hat es am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr in Fahrtrichtung Saarlouis kurz nach der Auffahrt von der Malstatter Straße heftig gekracht. Dabei wurden fünf Autos beschädigt und mindestens zwei Personen verletzt, darunter ein Kind. Dieses wurde in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem schwarzen Tesla auf die Autobahn und wechselte trotz durchgezogener Mittellinie sofort auf die linke Spur direkt vor einen heranfahrenden Pkw. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, drei weitere Fahrzeuge dahinter ebenso. Das letzte an dem Unfall beteiligte Fahrzeug fuhr trotz Vollbremsung auf den vor ihm stehenden Pkw auf, dieser schob alle weiteren Fahrzeuge aufeinander. Der Unfallverursacher flüchtete in Fahrtrichtung Saarlouis, teilt die Polizei mit.