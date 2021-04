Autobahn war zeitweise gesperrt : Zwei Verletzte bei Unfall auf der A620 in Saarbrücken

Zwei Verletzte bei Unfall auf der A620 in Saarbrücken

Saarbrücken Bei einem Unfall auf der A620 wurden am Samstagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Die A 620 war in Fahrtrichtung St. Ingbert für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Auf der Saarbrücker Stadtautobahn A 620 ist es am Samstagmorgen in Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Fahrtrichtung St. Ingbert zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Dabei überschlug sich ein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.