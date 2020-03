Zwei Opfer des Virus : Erste Todesfälle in Deutschland wegen Corona

Düsseldorf/Saarbrücken Bundesweit gibt es mehr als 1000 Infizierte, im Saarland einen weiteren Fall. Die Landesregierung prüft, ob sie Veranstaltungen absagen kann.

Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Das erste Todesopfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen. Sie sei am Montagmittag um 12.44 Uhr an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, teilte die Stadt Essen mit. Gut eine Stunde später starb ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg, der bereits an Vorerkrankungen litt. Er sei am Montag um 14 Uhr an Herzversagen gestorben, sagte der Heinsberger Landrat am Abend. Am Sonntag war bereits ein 60-jähriger Feuerwehrmann aus Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.