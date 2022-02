Führungswechsel im Saarbrücker Stadtrat : Zwei Frauen führen die Grünen

Saarbrücken Führungswechsel in der Ratsfraktion, nachdem bisherige Chefin verzichtet hatte.

Claudia Schmelzer und Jeanne Dillschneider heißen die neuen Chefinnen der Grünen im Stadtrat. Die Fraktion wählte am Montagabend außerdem Heiner Engelhardt und Thomas Brass zu stellvertretenden Vorsitzenden, teilten die Grünen mit. Die turnusgemäß geplante Neuwahl des Fraktionsvorstands war Ende 2021 mehrfach gescheitert. Hintergrund war ein Streit um den früheren Grünen-Landeschef Hubert Ulrich. Die Ulrich-Vertraute und bisherige Sprecherin Yvonne Brück erhielt damals in insgesamt sechs Wahlgängen keine Mehrheit. Vor wenigen Tagen nun hatte Brück ihren Verzicht auf den Fraktionsvorstand erklärt und damit den Weg für einen Neuanfang an der Spitze freigemacht. Schmelzer und Dillschneider erklärten, sie wollten die Vorhaben im Koalitionsvertrag mit CDU und FDP weiter „zielstrebig“ umsetzen, „um Saarbrücken zur zukunftsfähigen, ökologischen, sozial gerechten und wirtschaftlich starken Stadt weiterzuentwickeln, in der ihre Bürgerinnen und Bürger gerne leben“.