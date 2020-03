Wegen Coronavirus : Zwei Berufsschulen in Saarbrücken geschlossen

Saarbrücken Zwei Berufsschulen in Saarbrücken müssen wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen werden.

Das technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum I (TGBBZ I) und das technisch-gewerbliche Berufsbildungszentrum II (TGBBZ II) Am Mügelsberg in Saarbrücken bleiben am Donnerstag geschlossen. Dies bestätigte die Pressesprecherin des Bildungsministeriums Marija Herceg am späten Mittwochabend der Saarbrücker Zeitung.