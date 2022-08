Atelierbesuch bei Ruth Bellon in Dudweiler : Ruth Bellon, die Spätberufene mit dem großem Schwung

Ruth Bellon in ihrem Atelier in Dudweiler. Hier entstehen ihre großformatigen, ungegenständlichen Bilder. Und hier hält sie auch ihre Kunstkurse ab, die durch Corona lange ausfallen mussten. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Kreativ war Ruth Bellon immer, aber die Malerei machte sie erst spät zum Beruf. Heute stellt sie aus und gibt ihr Wissen auch mit großer Freude in Kunstkursen weiter. Am 5. August eröffnet sie eine Ausstellung in der Bosener Mühle. Ein Besuch im Atelier der Künstlerin.