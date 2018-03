ZKE informiert über gelbe Säcke

Damit gelbe Säcke in Saarbrücken ordnungsgemäß durch die private Firma RMG Rohstoffmanagement GmbH entsorgt werden können, müssen sie von den Bürgern rechtzeitig zur Abholung bereitgestellt werden. Die Säcke sollten frühestens am Abend vor der Abholung, aber spätestens am Morgen des Abfuhrtages vor sechs Uhr vor die Tür gestellt werden. Darauf weist der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) hin. Bürger sollten dabei beachten, dass die tatsächlichen Abholzeiten der Säcke von der Tourenplanung des Entsorgers RMG abhängen und variieren können. Bleiben die Säcke zu lange liegen, werden sie oft von Krähen, Ratten oder sogar Wildschweinen aufgerissen. Der Verpackungsmüll fliegt durch die Straße und es kommt zu Geruchsbelästigungen. Wer den gelben Sack zur falschen Zeit rausgestellt hat, muss diesen bis zur nächsten Abfuhr wieder hereinnehmen. Ansonsten droht ein Bußgeld durch den Kommunalen Ordnungsdienst.

Da die gelben Säcke in den vergangenen Jahren von einer anderen privaten Firma entsorgt wurden, haben sich durch den Entsorger-Wechsel ab 2018 für viele Straßen in Saarbrücken auch die Abfuhrtermine geändert. Unter www.zke-sb.de/termine finden Internetnutzer alle Müllabfuhrtermine für ihre Straße. Unter www.zke-sb.de/mail bietet der ZKE eine automatische Erinnerungsfunktion per E-Mail an, die rechtzeitig auf die Abfuhrtermine hinweist. Der kostenlose Service informiert zudem über Terminverschiebungen, die durch Feiertage entstehen. Gelbe Säcke können auch kostenlos bei den ZKE-Wertstoffzentren in der Wiesenstraße 20 und Am Holzbrunnen 4 abgegeben werden.

Bei Fragen können Bürger sich direkt an den Kundenservice der RMG Rohstoffmanagement GmbH; Telefon (08 00) 4 00 60 05, E-Mail gelber-sack.saarbruecken@rmg-gmbh.de, wenden. Die Duales System Deutschland GmbH (DSD), kann unter Telefon (0 22 03) 93 72 36 kontaktiert werden.