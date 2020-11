Lichtvesper in Alt-Saarbrücken : Zeichen der Hoffnung in der Friedenskirche

Alt-Saarbrücken Alt-katholische Gemeinde in Alt-Saarbrücken lädt zu Lichtvespern an den vier Adventssonntagen ein.

Die alt-katholische Gemeinde in Saarbrücken setzt mit Lichtinstallationen und Lichtvespern im Advent einen eigenen Akzent in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Friedenskirche in Alt-Saarbrücken wird von innen beleuchtet, um damit ein Hoffnungszeichen nach außen zu geben. An den vier Adventssamstagen können die Menschen in Lichtvespern, einer alten Form der Liturgie am Übergang zwischen Tag und Nacht, in der Friedenskirche zu innerer Ruhe kommen und ihre Gedanken auf das Wesentliche konzentrieren. Beginn ist jeweils um 16.50 Uhr mit einem Orgelspiel, woran sich die Lichtvespern anschließen. Liturgisch sind die Gottesdienste jeweils einer Lichtgestalt im Advent gewidmet: Andreas, Nikolaus, Lucia und Thomas. Höhepunkt wird der Besuch des Nikolauses am 5. Dezember sein sowie der Auftritt von Lucia mit dem Lichterkranz am 12. Dezember. Insbesondere Eltern mit ihren Kindern sind zu den Gottesdiensten eingeladen.