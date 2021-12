Wie reagiert die Landesregierung auf Niederlage vor Gericht im Streit mit Woolworth? : Wackelt die 2G-Regel für den gesamten Handel im Saarland?

Impfnachweis-Kontolle am Eingang eines Kaufhauses von Woolworth - das ist ab sofort Vergangenheit im Saarland. Doch wie lange? Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Update Saarbrücken.Unna Seit Dienstag gibt es bei Woolworth keine Zugangsbeschränkungen mehr. Die Firma hat einen Rechtsstreit mit der Landesregierung gewonnen – doch wie lange hält die neue Freiheit?

Zunächst ist es nur eine Einzelfall-Entscheidung, gefällt vom Saarlouiser Oberverwaltungsgericht: In den zehn saarländischen Filialen von Woolworth entfallen die Zugangsbeschränkungen, auch für Ungeimpfte, wie das Gericht am Dienstagmittag mitgeteilt hatte. Niemand wird mehr aufgefordert, seinen digitalen Impfausweis zu zeigen. Damit wird Woolworth zu einem Mitglied in einer „privilegierten“ Gruppe. Es sind Unternehmen, die in der saarländischen Corona-Rechtsverordnung ausdrücklich von der Vorschrift zur Einlasskontrolle (2G-Regel) ausgenommen sind, unter anderem Lebensmittelhändler, Blumengeschäfte, Reinigungen, Baumärkte. Nach Einschätzung der Landesregierung stellen sie die „Grundversorgung“ sicher.

Doch warum nur sie? Und wie kompliziert wird das Ganze, wenn Discounter neben Kartoffeln auch Fernseher verkaufen? Insbesondere mit diesen Fragen mussten sich die Richter des Saarlouiser Gerichts auseinander setzen, denn Woolworth hatte Mitte Dezember gegen die Landesregierung geklagt. Erfolgreich. Am 27. Dezember erging der Beschluss, der Woolworth von der 2G-Kontrolle befreit; 25 000 Euro muss die Landesregierung zahlen.

Wie Woolworth der SZ mitteilt, hat die 2G-Regel zu einem 30-prozentigen Rückgang der Kundenfrequenz geführt. In Niedersachsen hatte das Unternehmen ebenfalls geklagt und dadurch in diesem Bundesland sogar die 2G-Regel im Handel generell gekippt. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen unterlag Woolworth allerdings. Nach dem neuerlichen Erfolg im Saarland ist man aber zuversichtlich, dass sich „weitere Bundesländer dieser Rechtsprechung anschließen“. Doch wie auch immer die Neufassungen aussähen, Woolworth werde „gegebenenfalls erneut Schritte einleiten, um eine Ungleichbehandlung der Handelskonzepte zu verhindern“.

Allerdings folgte das Gericht im Saarland in weiten Teilen keineswegs der Argumentation der Woolworth-Anwälte, die unter anderem argumentierten, der Handel sei kein Infektionstreiber und allein deshalb sei die 2G-Regel unverhältnismäßig. In einem anderen Punkt sahen die Richter die Beschwerde jedoch als gerechtfertigt an: Die Corona-Rechtsverordnung des Saarlandes widerspreche im Falle von Woolworth dem Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes heißt es sinngemäß im Beschluss, der der SZ vorliegt. Es handele sich bei der 2G-Vorschrift für Woolworth um eine Ungleichbehandlung gegenüber Mitbewerbern, die ein ähnliches Sortiment anböten, aber frei zugänglich seien. Denn die Verordnung biete keinen stichhaltigen Grund, warum Woolworth nicht auch privilegiert werden könne.

Richter Stephan Körner erläutert gegenüber der SZ den Hintergrund des Beschlusses. Er sagt, die Landesregierung dürfe durchaus Differenzierungen vornehmen, also bestimmte Unternehmen von der allgemeinen Rechtsverordnung ausnehmen, jedoch müssten dafür „sachliche Gründe“ genannt werden. In der Verordnung des Saarlandes sei dies nicht ausreichend erfolgt: „Wenn Ausnahmen gemacht werden, muss es dafür gute Gründe geben“, so Körner.

Wird nun an dieser Stelle von Juristen in der Landesverwaltung nachgebessert und geschärft, um Mischsortimenter wie Woolworth weiterhin zu 2G zu verpflichten? Denn zweifelsohne werden sonst andere Händler nachziehen. Doch auch für sie würden dann jeweils nur Einzelfall-Entscheidungen gefällt. Eine Durchlöcherung der Corona-Verordnung dürfte aber kaum im Interesse der Landesregierung liegen. Das sieht auch Richter Körner so. Deshalb hält er es für sehr wahrscheinlich, dass die Rechtsverordnung „schnellstmöglich“ angepasst wird. Am 30. Dezember, läuft sie übrigens aus, allerdings ist durch einen „Vorratsbeschluss“ sichergestellt, dass sie sich automatisch verlängert. Das teilt Regierungssprecher Alexander Zeyer der SZ mit und erklärt, der Ministerrat befände sich über Änderungen in Beratungen, voraussichtlich am 30. Dezember werde entschieden.