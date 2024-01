Martin Steinert in der Galerie Puzić „Wooden Cloud“: Martin Steinerts Wünsche-Wolke schwebt jetzt „indoor“

Der Galerist Esad Puzić und der Bildhauer Martin Steinert kennen sich schon mehrere Jahre. Und es stand auch fest, dass man immer mal etwas zusammen machen wollte. Jetzt ist es soweit, und ihr gemeinsames Projekt „Betreten auf eigene Gefahr“ entsteht in den nächsten Wochen. Ab Mittwoch, 17. Januar, wird Martin Steinert in der Galerie in der Saarbrücker Johannisstraße eine seiner bekannten und mittlerweile beinahe weltweit umgesetzten, raumgreifenden Holzlatten-Skulpturen verwirklichen.