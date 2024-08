Wolfgang Winkler: Goethe CD Wolfgang Winkler vertont Johann Wolfgang von Goethe

Sulzbach · Wolfgang heißen sie beide, der eine war ein weltberühmter Dichter, der andere ist zumindest in seiner Heimat Sulzbach ziemlich bekannt. Der Liedermacher Wolfgang Winkler hat jetzt einige Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe vertont. Am Mittwoch werden in Sulzbach nun Goethes Geburtstag und Winklers CD gefeiert.

26.08.2024 , 17:10 Uhr

Die Gitarre ist immer dabei: Wolfgang Winkler feiert seit vielen Jahrzehnten seine Liebe zum Chanson. Foto: sat/Sarah Tschanun

Von Sarah Tschanun