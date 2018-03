später lesen Kooperationen der Landeshauptstadt Wo Saarbrücken bereits mit Kommunen zusammenarbeitet Teilen

Twittern







(red) In vielen Bereichen arbeitet die Landeshauptstadt bereits mit Kommunen zusammen. Ein konkretes Beispiel ist nach Angaben der Stadt unter anderem die IT-Kooperation mit dem Regionalverband. Dabei geht es um die Bereitstellung von Glasfaser-Teilstrecken des stadteigenen Netzes. Außerdem betreibt das Informations- und Kommunikationsinstitut der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS) für den Regionalverband ein Internet-Portal für die Suche und Onlinereservierung von Plätzen in allen Kindertagesstätten im Regionalverband. An diesem Projekt sind alle Träger von Einrichtungen beteiligt, auch die Landeshauptstadt Saarbrücken präsentiert ihre Einrichtungen dort.