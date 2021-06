Grüne und CDU zeigen sich nach der Wahl der Kulturdezernentin trotzig : Im letzten Moment doch gut gegangen

Foto: Robby Lorenz

„Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“, heißt es. Das hat in dieser Woche mal mehr, mal weniger gut funktioniert in der Saarbrücker Kommunalpolitik. Der Oberbürgermeister hat die Kurve gekriegt. Dass CDU und Grüne nach der verlorenen Dezernentenwahl den Weg der Selbsterkenntnis nicht zu finden scheinen, wirkt peinlich. Aber die Beratungen dauern ja noch an, wie es heißt. Es besteht also auch da noch Hoffnung.

Am Donnerstag haben sich Saarbrücker Wirtinnen und Wirte gefragt, ob die im Rathaus noch alle Latten am Zaun haben. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts, berichten sie, ging von Kneipe zu Kneipe und teilte mit, dass es nicht erlaubt sei, zur Fußball-Europameisterschaft draußen Fernseher aufzustellen. Am Abend meldete sich dann auch Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zu Wort. „Aufgrund der Geräuschimmissions-Verordnung müssten Wirte die Übertragung der Abendspiele, die um 21 Uhr beginnen, in der Halbzeit abbrechen“, hatte Conradt am Tag vor Beginn des Turniers festgestellt. Und: „Wir sind immer noch in einer Pandemie. Wir dürfen auch bei einer sinkenden Inzidenz nicht unachtsam werden.“ Die Landesregierung müsse da für einheitliche Regeln für alle Kommunen sorgen.

Was immer zur Erkenntnis geführt hat, dass mit dem Finger auf andere zu zeigen, zwar richtig sein mag, letztendlich aber gilt: „Selbst ist der Mann“, 18 Stunden später hatte Uwe Conradt es verstanden und ließ mitteilen: „Wir schaffen Übergangslösung bis einheitliche Landesregelungen vorliegen.“

Weniger weit gediehen ist der Erkenntnisprozess der Stadtratsfraktionen von CDU und Grünen nach ihrer Niederlage bei der Wahl der Bildungs- und Kulturdezernentin Anfang der Woche. Die von der SPD unterstützte parteilose Kandidatin Sabine Dengel hat die Wahl zwar gewonnen. Zwei Tage nach Schlappe für ihren Kandidaten, den ehemaligen Vorsitzenden der Grünen-Stadtratsfraktion, teilten CDU und Grüne mit: „Torsten Reif wäre eine gute Wahl gewesen.“ Das klingt nicht nach Selbst- oder irgend einer anderen Erkenntnis, es klingt nach Trotz und Realitätsverweigerung.